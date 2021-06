Deutsch-Holländischer Stoffmarkt in Heilbronn

× Erweitern Stoffmarkt Stoffmarkt

Am Samstag, den 10. Juli 2021 von 10-17 Uhr, gastiert der Deutsch-Holländische Stoffmarkt wieder in Heilbronn. Zahlreiche kreativ dekorierte Stände verwandeln die Theresienwiese sprichwörtlich in ein buntes Stoffparadies.

Egal ob man sich selbst mit einem modernen Freizeitkleid beschenken oder dem Kind mit einem farbenfrohen Shirt eine Freude machen will. Das passende Material für ihr nächstes Design ist am Samstag schnell gefunden. Umgeben von zahlreichen Stoffen und anderen Nähinspirationen kommt der Anreiz zum „Selbernähen“ schon beim Schlendern von Stand zu Stand.

Auch Freunde der Innenraum-Gestaltung kommen nicht zu kurz. Bei dem umfangreichen Sortiment an Wohntextilien, Deko-Stoffen, Kissen und Vorhängen ist das passende Material schnell gefunden, um den eigenen vier Wänden einen neuen Look zu verpassen.

Abgerundet wird das Angebot durch eine riesige Auswahl an Schnittmustern und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln oder Garn.

Nähmaschine zu gewinnen!

In Heilbronn hat jeder Besucher die Chance vor Ort eine wertvolle Nähmaschine, im Wert von ca. 239.- €, der Schweizer Traditionsmarke zu gewinnen. Die Verlosung findet um 17 Uhr öffentlich am Stand von Elna statt.

Besondere Corona-Schutz-Bedingungen

Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gilt eine Maskenpflicht. Zugelassen sind medizinische Masken oder FFP2-Masken ohne Ausatemventil. Bitte beachten Sie das Abstandsgebot von 1,50 Meter.

Der Stoffmarkt in Heilbronn ist am Samstag, den 10. Juli 2021 von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stoffmarkt-expo.de