Deutsch-Holländischer Stoffmarkt

Zahlreiche kreativ dekorierte Stände verwandeln die Untere Neckarstraße sprichwörtlich in ein buntes Stoffparadies.

Egal ob man sich selbst mit einem modernen Freizeitkleid beschenken oder dem Kind mit einem farbenfrohen Shirt eine Freude machen will. Das passende Material für ihr nächstes Design ist am Samstag schnell gefunden. Umgeben von zahlreichen Stoffen und anderen Nähinspirationen kommt der Anreiz zum „Selbernähen“ schon beim Schlendern von Stand zu Stand.

Auch Freunde der Innenraum-Gestaltung kommen nicht zu kurz. Bei dem umfangreichen Sortiment an Wohntextilien, Deko-Stoffen, Kissen und Vorhängen ist das passende Material schnell gefunden, um den eigenen vier Wänden einen neuen Look zu verpassen.

Abgerundet wird das Angebot durch eine riesige Auswahl an Schnittmustern und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln oder Garn.

