Deutsch-Holländischer Stoffmarkt

In Heilbronn finden alle Selbermacher und DIY-Freunde am Samstag, 5. Oktober von 10 bis 17 Uhr an der „Neckarmeile“ an mehr als 100 holländischen und deutschen Ständen die neuesten Stoffe und Kurzwaren. Ob Damen- und Kinderstoffe, Dekostoffe, Quilt- und Patchworkstoffe, Polsterstoffe, Schneiderpuppen oder Schnittmuster – Nähanfänger und Profis werden hier mit den aktuellen Trends versorgt.