Deutsch-Italienische Schlagernacht

Davor - Dazwischen - Danach: Discofox-Party mit DJ Frank

mit Salvatore e Rosario

Musik verbindet Herzen – die beiden Erfolgsbrüder Salvatore e Rosario begeistern mit ihrem deutsch-italienischen Schlagergefühl.

Mit ihren eigenen Hits wie „Gigantisch“ und „Donna mia (Und Tränen laufen über dein Gesicht)“ und noch vielen mehr sorgen sie für beste Stimmung.

Man merkt sofort: Die beiden sind geboren, um Menschen mit ihrer Musik zu begeistern.

𝗱𝗮𝘃𝗼𝗿 - 𝗱𝗮𝘇𝘄𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗻 - 𝗱𝗮𝗻𝗮𝗰𝗵: 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗙𝗢𝗫-𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗺𝗶𝘁 𝗗𝗝 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗸

Bei uns gibt es die besten deutschen und internationalen Discofox- und Party-Hits. Hier bleibt kein Bein still – versprochen.

Wir nehmen Euch mit auf eine musikalische Zeitreise der größten Fox-Hits von damals bis heute, internationale und deutsche Schlager und natürlich auch Freestyle und Dancefloor zum Abtanzen.

Wir sind sicher, es ist für jeden etwas dabei - gute Laune, Spaß beim Tanzen, nette Leute, ein exzellenter Service sowie ein angenehmes Wohlfühl-Ambiente erwarten Euch.

Für Eure Tanzpausen haben wir ausreichend Sitzgelegenheiten und leckere Getränke.

Das Bamboleo Göppingen freut sich auf unvergessliche Stunden mit Euch!