Deutsche Fechtmeisterschaften der Erwachsenenklasse

Deutsche Meisterschaften der Erwachsenenklasse am 3./4. Juni in der Sporthalle der Freien Schule Anne-Sophie.

Das Einzelturnier beginnt am Samstag, 3. Juni um 9.30 Uhr in der Sporthalle der Freien Schule Anne-Sophie. Die Finalgefechte mit anschließender Siegerehrung und Stehempfang finden dann um 15.00 Uhr statt. Einen Tag später stehen dann die Mannschaftsentscheidungen auf dem Programm. Die Finalgefechte am Sonntag finden ab 11.45 Uhr statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist an beiden Tagen frei, der Förderverein Fechten in Künzelsau e.V. sorgt wie üblich für die Bewirtung.