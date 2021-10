Elektroauto: Der aktuelle Stand der Technik

Was ist ein Elektroauto? Wie unterscheidet es sich von einem Plug-In-Hybrid oder einem Wasserstoffauto. Wie kommt der Strom in die Batterie und wie sieht es mit Energiebilanzen und Rohstoffen aus? Die Veranstaltung gibt Antworten auf diese Fragen. Die Teilnehmer*innen erhalten einen aktuellen Über- und Ausblick auf die Technik, die Innovationen und die Trends. Die Referentin fährt nicht nur selbst seit vielen Jahren elektrisch, sondern ist auch Expertin rund um das Thema nachhaltige Mobilität. In der Veranstaltung kann man ein Elektroauto vor Ort erleben, die Technik aus der Nähe betrachten und alle offenen Fragen am "lebenden" Objekt klären.

Zur Person: Jana Höffner schreibt seit 2012 über Elektromobilität. Seit 2013 ist sie selbst nur noch elektrisch unterwegs. Als Bloggerin, Autorin und Gründungsmitglied von Electrify-BW e.V. hat sie sich über die Jahre ein umfangreiches Wissen rund um die Elektromobilität angeeignet.