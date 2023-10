Deutsche Mannschaftsmeisterschaft/ DTKV Pokalendrunde im Tipp Kick

Die besten Tipp Kick Mannschaften aus Deutschland ermitteln den deutschen Mannschaftsmeister und den deutschen Pokalsieger im Tipp-Kick. Titelverteidiger ist der Gastgeber der Veranstaltung, der TKC 71 Hirschlanden. Die "Erste" hat 2022 beide Titel in Wuppertal gewonnen und möchte das Double natürlich verteidigen. Für die Play-Offs der besten vier Bundesligamannschaften hat sich Hirschlanden mit 16-0 Punkten in eine hervorragende Ausgangsposition gebracht und ist sicher qualifiziert. Gegner im Halbfinale ist der TKC Preußen Waltrop. Das zweite Halbfinale bestreiten der TKC 86 Kaiserslautern und Gallus Frankfurt. Im Pokal sind 16 Mannschaften aus ganz Deutschland dabei - Gastgeber Hirschlanden ist mit 2 Teams vertreten. Erleben sie spannende, aufregende Spiele und Emotionen rund um den zwölfeckigen Ball. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. Die erfolgreichen Tipp Kicker des TKC 71 freuen sich auf Ihren Besuch und die Unterstützung der Teams.

Eintritt frei / Infos unter www.tkc71.de