Am 11. und 12. Januar kürt die Cyclo-Cross-Szene ihre Deutschen Meister. Nach dem Deutschland Cup in der Vorsaison machen die „Crosser“, zum vierten Mal in Albstadt Station. Das Querfeldein-Rennen findet rund um das Albstadion und den Festplatz Mazmann statt.

Ab Samstagmorgen wird an beiden Tagen in diversen Alters- und Leistungsklassen jeweils von Männern und Frauen um den Titel des Deutschen Meisters gefahren.