Deutsche Meisterschaft U-14 Jugend Griechisch-Römisch

Die RED DEVILS Heilbronn haben im Jahr 2024 die große Ehre, die Deutschen Meisterschaften der U-14 Jugend im Ringen (griechisch-römisch) auszutragen.

In der Römerhalle Neckargartach, der gewohnten Heimkampfstätte der Bundesliga-Ringer aus Heilbronn werden vom 19.04. - 21.04. über 100 Teilnehmer in den verschiedenen Gewichtsklassen die nationalen Meister ausfindig machen. Dabei werden die RED DEVILS auch einige vielversprechende Talente aus eigenen Reihen an den Start schicken.

Ein Event dieser nationalen Tragweite ist ein weiteres Aushängeschild für den Ringsport in Heilbronn.

Kommen Sie vorbei und unterstützen Sie unsere lokalen/regionalen Athleten bei dieser einmaligen Gelegenheit, eine Deutsche Meisterschaft "zuhause" zu erleben.