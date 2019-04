Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz meets Capitol Ensemble & Band

Eine kongeniale Zusammenarbeit, die die längst überholte Trennung zwischen E- und U-Musik aufhebt

Die Berliner Mauer war eines der „einschneidendsten“ Bauwerke und Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts. Wenig anderes hat die Deutschen als Staat(en) aber auch als Bevölkerung so geprägt wie der Grenz- und Todesstreifen längs durch’s Land – bis heute.

Der Mauerfall, der sich 2019 zum 30. Mal jährt, kann so getrost als Jahrhundertereignis bezeichnet werden. Denn nicht nur Land und Leute waren geteilt – auch Wahrnehmungen, Kultur, Sprache und das Empfinden von Heimat entwickelten sich auf ganz unterschiedliche Weise. Widerspruch und Vereinigung liegen im alltäglichen Erleben aber auch im künstlerischen Umgang ganz nah beieinander – bis heute. Willkommener Anlass, sich auf Spurensuchen am Horizont zu begeben.

Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz wird unter der Leitung von Ernst Theis zusammen mit Musikern und Sängern aus dem Capitol Mannheim symphonische Werke, Rock- und Pop-Klassiker und eigens arrangierte Stücke für Band und Orchester in einem Konzert verbinden, das das „deutscheste aller Themen“ aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

Dabei werden neben Beethoven und Schostakowitsch ebenso Hanns Eisler und Marlene Dietrich auf dem Programm stehen und sich mit Songs von Peter Fox, Puhdys, BAP, City, Konstantin Wecker oder Xavier Naidoo mischen, ergänzen und sicherlich auch musikalisch reiben.

Ein Abend, der die Sehnsüchte und Hoffnungen aber auch die Kritik und Enttäuschung, die mit Mauer und Mauerfall verbunden sind, in ein mitreißendes Konzert gießt. So hat man die Größen der deutschen Rock- und Popmusik noch nie gehört und in dieser Gesellschaft erklingen „die Klassiker“ ebenso selten.

Wie in den letzten beiden Jahren mit „Life is a Cabaret“ und „Colours of Freedom“ schlagen Ernst Theis und Georg Veit einen musikalisch-thematischen Bogen über 200 Jahre Musikgeschichte und legen vor allem Wert auf die emotionale Erlebbarkeit der großen Themen.

Unterstützt von Musikern und Absolventen der Pop-Akademie Mannheim und stimmgewaltig begleitet von Marion La Marché, Katja Friedenberg, Sascha Kleinophorst und Daniel Würfel öffnet das Orchester Horizonte und wagt einen Blick weit dahinter.