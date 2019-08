Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Programm

Edgar Varèse Amériques (1929 version) rev. 1927

Eric Satie Parade. Ballet réaliste sur un thème de Jean Cocteau

Igor Strawinsky Pulcinella (rev. 1965). Ballett in einem Akt nach Pergolesi für Sopran, Tenor, Bass und Orchester

Recycelte Vergangenheit

Kostüme und Bühnenbilder von Pablo Picasso, entworfen nach einem Thema von Jean Cocteau mit Musik von Erik Satie. Drahtzieher dieser Kooperation der Superlative war eine nicht weniger bekannte Persönlichkeit der internationalen Avantgarde: Sergei Djagilew, der Parade für seine Ballets Russes in Auftrag gab. Kurze Zeit davor hatte er in Igor Strawinsky die Lust am Skandal geweckt und mit dem Sacre du Printemps ein Jahrhundertereignis ausgelöst. Nicht weniger eklatant ist seine Ballettmusik zu Pulcinella. Strawinsky geht rückwärts voran und macht Avantgarde mit Barockmusik.

„INFLUENCER“

Mitwirkende

Michael Francis Dirigent

Ania Vegry Sopran

Carlos Moreno Pelizari Tenor

Michael Tews Bass

Re:Soulution Tanz

Rafael Valdivieso Choreographie