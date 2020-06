Anlässlich des 30jährigen Jubiläums der Deutschen Einheit spielt die Deutsche Streicherphilharmonie Konzerte in allen Bundesländern. Dank des Engagements der Jeunesses Musicales Deutschland, mit der der Verband deutscher Musikschulen in langjähriger, vertrauensvoller Partnerschaft verbunden ist und die ihren Sitz im prächtigen Renaissance-Schloss in Weikersheim hat, findet das zweite Konzert der Deutschen Streicherphilharmonie in Baden-Württemberg an einem Ort statt, der international eine zentrale Rolle in der hochkarätigen musikalischen Jugendförderung und -begegnung spielt.

Eine tolle Gelegenheit, eines der besten Auswahlorchester Deutschlands im Konzertsaal der TauberPhilharmonie zu erleben!