Deutsche Turnliga weiblich, 1.und 2.Bundesliga

Premiere in Esslingen: Die Deutsche Turnliga der Frauen gastiert zum ersten Mal in der Stadt. Die 1. und 2.Bundesliga kommen mit allen Mannschaften am 9.November in den Sportpark Weil zum letzten Saisonwettkampf, der vom TSV Berkheim ausgerichtet wird. Höhepunkt ist ab 16 Uhr der Wettkampf der 1.Liga, u.a. mit dem deutschen Meister MTV Stuttgart, bei dem Deutschlands Rekordmeisterin Elisabeth Seitz und Olympia-Finalistin Helen Kevric im Teamkader sind, und dem TSV Berkheim als Heimmannschaft, die um den Klassenverbleib kämpft. Zuvor turnt ab 11 Uhr die 2.Liga, u.a. mit der TS NeckarGym Nürtingen und der WTG FilderNeckar. In Esslingen fallen die Entscheidungen, wer ins Finale um die deutsche Meisterschaft einzieht und wer auf- und absteigt. Tickets sind für jeden Wettkampf einzeln und als Kombi erhältlich unter www.tsv-berkheim.de