Deutsche Turnliga weiblich, 3.Bundesliga Süd und Regionalliga Süd

Premiere in Esslingen: Die Deutsche Turnliga der Frauen gastiert erstmals in der Stadt. Einen Tag nach der 1. und 2.Bundesliga turnen die 3.Bundesliga Süd und die Regionalliga Süd mit allen Mannschaften am 10.November im Sportpark Weil. Dort fallen die Entscheidungen, wer auf- und absteigt. In der 3.Liga (Wettkampfbeginn 10 Uhr) sind u.a. der VfL Kirchheim, der SV Hülben und der KSV Hoheneck dabei. In der Regionalliga (Beginn 14.30 Uhr) turnen u.a. TS NeckarGym II, TSG Backnang, VfL Kirchheim II, WKG Gäu Schönbuch und TSV Wernau. Tickets sind erhältlich unter www.tsv-berkheim.de