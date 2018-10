Deutsche Weine

Was unterscheidet einen Riesling aus dem Rheingau von einem Riesling, der an der Mosel gewachsen ist? In Deutschland gibt es 13 Weinanbaugebiete. Doch was macht die Weine unserer Heimat so einzigartig? Dieser Frage wollen wir zusammen mit einem Winzer und Techniker für Kellerwirtschaft und Weinbau nachgehen. Erleben Sie die wunderbare Welt des Weinbaus in Theorie und Praxis (Verkostungstraining mit 6 Weinbeispielen)! Anmeldung bei der VHS unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.