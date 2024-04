Deutscher Fachwerktag - Sunrise-Tour

An diesem Tag erleben Frühaufsteher den Sonnenaufgang vom Rathausturm aus. Bei der Sunrise-Tour geht es mit dem Stadtführer auf den Rathausturm, 116 Stufen hoch. In rund 21 m Höhe erfahren Sie Spannendes und Wissenswertes rund um das historische Rathaus und die Geschichte der Stadt. Noch in der Dämmerung werden die Stufen des Rathausturms erklommen. Danach gibt es einen kurzen Streifzug durch die morgendlichen Gassen. Wir bitten um Anmeldung unter Telefon: 07021 502-555 oder per E-Mail an tourist(at)kirchheim-teck.de.