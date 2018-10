Die Sieger des Wettbewerbs „Deutscher Fotobuchpreis 2018“ und gut 120 weitere herausragende Bücher, die ebenfalls am Wettbewerb teilgenommen haben, werden in dieser Ausstellung gezeigt und es kann in Ihnen geblättert werden.

Der Deutsche Fotobuchpreis ist eine in Fotografie-Kreisen angesehene Auszeichnung, die von einer Expertenjury vergeben wird. Wie bereits in den Vorjahren vergab sie den Preis in den Wertungen Gold (Prämiert), Silber (Shortlist) und Bronze (Longlist).

Eine freundliche Leihgabe und mit freundlicher Unterstützung der Hochschule für Medien, Stuttgart