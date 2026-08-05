Deutscher Fotobuchpreis 25/26

Der Deutsche Fotobuchpreis ist weit mehr als ein Wettbewerb.

Er ist ein Prädikat für visuelle und haptische Exzellenz. Wir präsentieren die aktuellen Preisträger des Jahrganges 25/26 in einer exklusiven Ausstellung. Das Medium Buch trifft hier auf die Kunst der Fotografie.

Der Deutsche Fotobuchpreis wird jährlich an Werke verliehen, die durch eine besondere Symbiose aus fotografischer Vision, herausragender Gestaltung und drucktechnischer Qualität bestechen. Eine unabhängige Jury bewertet hierbei Veröffentlichungen von Verlagen sowie Eigenpublikationen (Self-Publishing).

Hier ist die »Crème de la Crème« der Fotoliteratur zu entdecken. Von monumentalen Bildbänden bis hin zu intimen, künstlerischen Fotoprojekten. Präsentiert wird das gesamte Spektrum von Architektur- und Landschaftsfotografie bis hin zu gesellschaftskritischen Dokumentationen. Ein Muss für alle, die sich für Design, Typografie und die Kunst des Geschichtenerzählens interessieren.