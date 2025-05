Deutscher Mühlentag - Ölmühle Jäger geöffnet

Wie jedes Jahr am Pfingstmontag findet der Deutsche Mühlentag statt. Das Technische Kulturdenkmal Ölmühle Jäger öffnet auch wieder seine Pforten.

Der Mühlentag bietet deutschlandweit Gelegenheit, die unterschiedlichsten Mühlentypen kennen zu lernen. Mühlen gehören zu den ältesten Kulturgütern und erlaubten durch Ausnutzung von Wasser-, Wind- oder Tierkraft die tägliche Versorgung der Menschen mit Mehl und Öl. Aber sie bedeuteten auch Arbeitserleichterung bei der Verarbeitung von Holz, Lohe, Gips, Flachs und vielem anderem. Informationen zu den Mühlen in ganz Deutschland liefert die Homepage www.muehlen-dgm-ev.de.

Die Ölmühle Jäger in Marbach am Neckar war einer der ersten elektrifizierten Betriebe der Stadt. 1906 errichtete der Ölhändler Friedrich Jäger die damals hochmoderne Ölmühle in der Oberen Holdergasse. Gepresst wurden vor allem Raps, Lein, Mohn, Walnüsse, Sonnenblumen und Bucheckern. Durch einen seltenen Glücksfall hat sich hier ein vollständiges und funktionstüchtiges technisches Kulturdenkmal erhalten. Eine Dauerausstellung informiert die Besucher über Geschichte und Funktion der Ölmühle.

Je nach Besucheraufkommen erfolgt zu jeder dreiviertel Stunde bis Stunde die Inbetriebnahme der durch ein beeindruckendes Riementransmissionswerk angetriebenen Geräte.