Deutscher Mühlentag

Mühlenaktionstag mit Erläuterungen und Vorführungen des Mühlenteams in der Mühle Laun aus Weipertshofen, welche eines der interessantesten und geschichtsträchtigsten Gebäudeensembles im Hohenloher Freilandmuseum ist. Im Jahr 1687 wurde das Wohn- und Mühlengebäude zusammen mit der zugehörigen Sägemühle erbaut und im Jahr 2010 nach Wackershofen versetzt. Der Deutsche Mühlentag ist ein Aktions- und Thementag rund um das Mühlen- und Müllereiwesen in Deutschland und findet jährlich am Pfingstmontag statt.