Führung zur Sonderausstellung Deutscher Orden im Südwesten

Der Deutsche Orden ist tief im Südwesten verwurzelt und hat ihn mitgeprägt. Die imposanten Schlösser auf der Insel Mainau, die Kapfenburg und die weitläufige Residenz in Mergentheim sind markante Zeichen für sein frühes Wirken. Schon bald nach seiner Gründung 1190 als Hospitalorden im Heiligen Land entstanden Niederlassungen im deutschen Raum. 1219 stifteten die Brüder Hohenlohe dem Deutschen Orden umfangreichen Besitz und Rechte in und um Mergentheim. Deswegen wird 2019 das Jubiläum „800 Jahre Deutscher Orden in Mergentheim“ feierlich begangen. Die Ausstellung „Der Deutsche Orden im Südwesten“ im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim konzentriert sich vor allem auf die Balleien (Ordensprovinzen) Franken und Elsass-Burgund, mit Schwerpunkt auf den Niederlassungen im Gebiet von Baden-Württemberg. Sie kann mit freundlicher Unterstützung der Baden-Württemberg Stiftung präsentiert werden. Der Deutsche Orden hatte viele Kirchen, für deren Unterhalt, Besetzung mit Pfarrern und Ausstattung er sorgte. Ein prachtvolles Beispiel einer solchen Ausstattung ist das gotische Vortragekreuz von 1482 aus dem Mergentheimer Münsterschatz. Viele Adelsgeschlechter wie die von Königsegg, von Eyb, von Stetten waren über Jahrhunderte mit dem Deutschen Orden verbunden. In der Ausstellung wird der Landkomtur Franz Benedikt von Baden-Liel vorgestellt, mit seiner Ahnenprobe, seinem Porträt aus Schloss Altshausen und Mobiliar, das er in Auftrag gab. Das glanzvolle Leben am Hofe der Hochmeisterresidenz Mergentheim wird sicht- und hörbar gemacht – Ludwig van Beethovens Ritterballett erklingt in einer Hörstation. Johann Eustach von Westernach hat für die Kapfenburg bei Lauchheim einen kostbaren Kokosnusspokal aus dem 16. Jahrhundert gestiftet, der aus der Schatzkammer des Deutschen Ordens in Wien zur Verfügung gestellt wird. Leihgaben aus dem Schloss der Insel Mainau zeugen vom deutschordisch-höfischen Leben. Aber der Deutsche Orden baute nicht nur Schlösser, sondern wirkte auch im Sinne seines Gründungscharismas, der Hospitalität. Er setzte sich für die Heiligsprechung der Elisabeth von Thüringen ein, um seine karitative Seite in den Vordergrund zu stellen. Außerdem unterhielt er Hospitäler, z. B. in Mergentheim, Ellingen, Gundelsheim und Nürnberg. Mit der Stiftung des Ehehaltenhauses sorgte er bespielsweise in Mergentheim für die medizinische Versorgung der Untertanen. Dafür wurde mit einer Lotterie Geld organisiert, eine echte Rarität stellt ein Los dieser Lotterie in der Ausstellung dar. Die Ausstellung wird im Rahmen des Jubiläums „800 Jahre Deutscher Orden in (Bad) Mergentheim“ präsentiert. Mergentheim als jahrhundertelange Ordenszentrale und Residenz des Deutschen Ordens (1525 – 1809) erfährt besondere Aufmerksamkeit.