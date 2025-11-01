Deutsches Cello-Orchester 2025

Das Deutsche Cello-Orchester wieder zu Gast in Waiblingen!

125 Celli aus dem ganzen Bundesgebiet spielen Pop und Klassik

Unter der Schirmherrschaft des Deutschen Kulturrats-Präsidenten Prof. Christian Höppner wird sich das Deutsche Cello-Orchester am 1. und 2. November mit 125 Cellistinnen und Cellisten aus ganz Deutschland im Ghibellinensaal des Bürgerzentrum Waiblingen präsentieren.

Wie schon in früheren Jahren sind die Musikschule Unteres Remstal e.V. und die Freie Musikschule Engelberg Gastgeber dieses gigantischen Klangkörpers. Neu als Kooperationspartner dazugekommen ist im vergangenen Jahr die Musik- und Kunstschule Winnenden. Auch dieses Jahr werden die Cellistinnen und Cellisten das Publikum wieder mit zwei fulminanten Abschlusskonzerten begeistern.

Auf dem Programm stehen der Finalsatz der 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, der 3. Satz aus der Sinfonie „Titan“ von Gustav Mahler, "Nothing Else Matters" von Metallica, „Will Survive“ von Anders & Astrom, Palladio von Karl Jenkins und „Wellcome to the Jungle“ von Rose.