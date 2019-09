× Erweitern Klavier

1987 in Batumi, Georgien, geboren, begann die georgisch-französische Pianistin das Klavierspiel im Alter von drei Jahren und konzertierte bereits als Zehnjährige im Ausland.

Khatia Buniatishvili studierte in Tiflis bei Tengiz Amiredjibi und in Wien bei Oleg Maisenberg. Seit ihrem Debüt in der New Yorker Carnegie Hall 2008 folgten Konzerte bei den BBC Proms, den Salzburger Festspielen und beim Progetto Martha Argerich in Lugano. Sie gastierte in den wichtigsten Konzerthallen der Welt und arbeitete mit Dirigenten wie Zubin Mehta, Paavo Järvi, Placido Domingo und Kent Nagano. Khatia Buniatishvili ist regelmäßig bei führenden Orchestern weltweit zu Gast. Darüber hinaus tritt sie sehr engagiert für gemeinnützige Anliegen ein und ist u.a. Botschafterin des Kinderhilfswerks Plan International.

Khatia Buniatishvilis jüngste Einspielung erschien 2019 mit Werken von Schubert und zwei ihrer Solo-CDs wurden mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet. 2015 wurde Khatia Buniatishvili von der britischen Band Coldplay eingeladen, bei deren Album A Head Full Of Dreams mitzuwirken.

Khatia Buniatishvili spielt anlässlich des bevorstehenden Beethoven-Jahrs 2020 zum 250. Geburtstags des Komponisten dessen Klaviersonaten Nr. 14 cis-Moll op. 27/2 Mondschein-Sonate, Nr. 17 d-Moll op. 31/2 Der Sturm sowie Nr. 8 c-Moll op. 13 Pathétique und die Klaviersonate Nr. 23 f-Moll op. 57 Appassionata.