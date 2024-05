Einsteigen können Sie jederzeit in jedes Level von A1 bis B2

Einstieg jederzeit möglich ohne Voranmeldung

Im BEGIZ finden Sie den Sprachkurs Deutsch als Fremdsprache, der individuell auf Ihre Kenntnisse, Bedürfnisse und Ihr Lerntempo zugeschnitten ist

Professioneller Deutschunterricht in kleinen Gruppen

Aktives Sprechen ab der ersten Unterrichtsstunde des Sprachkurses

Abbau von Sprachbarrieren

Sicher und selbstbewusst Deutsch sprechen

Deutsch verstehen und schreiben

Gelerntes schnell in die Praxis umsetzen

Ihre Vorteile des Sprachkurses Deutsch im BEGIZ

Unsere Lehrkraft verfügt über die Zulassung zur Lehrtätigkeit in Integrations- und Alphabetisierungskursen gemäß §15 Integrationskursverordnung (IntV) des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Vorbereitungskurs für telc Sprachprüfungen A1 bis B2 bei der VHS Reutlingen**

Sprachkurs Deutsch gemäß Europäischem Referenzrahmen für Sprachen

Sprachkurs Deutsch als Fremdsprache direkt in Ihrer Nähe

Deutschkursbegleitende Kinderbetreuung*

Der Deutschkurs richtet sich an Nicht-EU-Bürger (Personen aus Drittstaaten) mit Wohnsitz in der Stadt Reutlingen.

*Deutschkursbegleitende Kinderbetreuung

Das Angebot richtet sich an die Eltern mit nicht schulpflichtigen Kindern. So wird den Eltern die Teilnahme am Deutschkurs ermöglicht, auch wenn sie noch keinen Betreuungsplatz für das Kind in Anspruch nehmen können. Die Kinder werden durch eine qualifizierte Fachkraft betreut.

Begleitung jedes Kindes auf seinem individuellen Bildungs- und Entwicklungsweg

Alltagsintegrierte, sprachanregende Angebote

Kleinkindgerechte Aktivitäten wie Singen, Lesen, Spielen

In unserem Deutschkurs für Neuzugewanderte mit Kinderbetreuung* sind noch Plätze frei.