Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen

Ulrike Herrmann war Ende 2016 zum ersten Mal im club w71. Ihr Vortrag unter dem Titel „Vom Anfang und Ende des Kapitalismus“ war sehr gut besucht, die Diskussion lebhaft. Wir freuen uns, dass die auch aus dem Fernsehen bekannte Wirtschaftsjournalistin uns wieder besucht. Dieses Mal wird sie mit einigen Mythen der deutschen Wirtschaftsgeschichte der Nachkriegszeit und der Gegenwart aufräumen.

So soll Ludwig Erhard der „Vater“ des Wirtschaftswunders gewesen sein – in Wahrheit war er ein unfähiger Ökonom, ein Profiteur im Dritten Reich und ein Lügner. Die Bundesbank war angeblich die unbestechliche „Hüterin der D-Mark“ – tatsächlich hat sie Millionen in die Arbeitslosigkeit geschickt und die deutsche Einheit fast ruiniert. „Soziale Marktwirtschaft“ klingt nach sozialem Ausgleich, doch begünstigt werden die Reichen. Auch die permanenten Exportüberschüsse haben Deutschland nicht vorangebracht, sondern geschadet. Umgekehrt werden echte Erfolge nicht gesehen: Die Wiedervereinigung war angeblich wahnsinnig teuer. Tatsächlich hat sie keinen einzigen Cent gekostet.

Ulrike Herrmann ist in der Lage, in einer klaren Sprache über diese Themen zu reden und so die Zusammenhänge auch für ein Publikum verständlich zu machen, das mit dem Jargon der Ökonomen nichts anfangen kann. Also für uns. Wir können das neue Buch – und diesen Vortrag sehr empfehlen!