3. Oktober – Tag der Deutschen Einheit:

Vor über dreißig Jahren fand in unserem Land das Wunder der Friedlichen Revolution statt.

Mit der Aktion: „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ kommt im gemeinsamen Singen die Dankbarkeit über die friedliche Wiedervereinigung zum Ausdruck und gleichzeitig wird ein Zeichen der Hoffnung auf eine gemeinsam gestaltete Zukunft gesetzt. Gemeinsam gestaltet im Miteinander der Kulturen und Religionen, der Generationen und Milieus, im Miteinander unserer gesamten Gesellschaft. Das gemeinsame Singen kann und wird dazu beitragen. Deutschlandweit und auch hier in Neuenstadt erklingen am Abend des 3. Oktobers die gleichen Lieder: We shall overcome, Lean on me, You raise me up, Hevenu shalom, Von guten Mächten, Freiheit (Westernhagen), ein Medley der National- und Europahymne, Der Mond ist aufgegangen und weitere.

Die Veranstaltung in Neuenstadt findet am 3. Oktober 2022 um 18 Uhr auf dem Marktplatz statt; bei Regenwetter in der Stadtkirche. Mit dabei sind auch Bürgermeister Konrad und Codekanin Heckmann. Dauer: ca: 1 h.

Kommen Sie einfach und singen Sie mit – wenn Sie mögen auch schon eine halbe Stunde früher zum Ansingen einiger Songs.

Liederhefte gibt es vor Ort, eine kleine Band wird begleiten, die musikalische Leitung hat Bezirkskantor David Dehn.