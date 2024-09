Deutschland singt und klingt für Hoffnung und Frieden

Alle sind herzlich eingeladen, sich mit Musik und Gesang im großen gemeinsamen Chor zu beteiligen. Mit Ihren Stimmen und Instrumenten können Sie diese Veranstaltung bereichern und zu einem wunderbaren Erlebnis für alle machen.

Seien Sie dabei!

Deutschlandweit soll am 3. Oktober 2024 wieder ein Zeichen für Hoffnung und Frieden gesetzt werden. Es wird eine offene Veranstaltung sein, an der sich jeder beteiligen kann. Wir laden daher die Chöre, Orchester, Kirchenchöre und Schulen aus Künzelsau und dem weiteren Umkreis ein, sich zu beteiligen und zusammen in Künzelsau zu musizieren.

Beginn am 3. Oktober 2024 um 19 Uhr am Unteren Markt in Künzelsau.

Die Noten der Friedenslieder werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns über ganz viele Teilnehmende. Bitte geben Sie uns zur genaueren Planung Bescheid, wenn Sie gerne mitmachen möchten: info@gesangverein-garnberg.de

Weitere Infos und die Noten erhalten Sie auf den Websites www.3oktober.org und www.gesangverein-garnberg.de

Zur Vorbereitung werden drei offene Singen angeboten, die alle oder einzeln besucht werden können:

12. September 2024 von 20 bis 21.30 Uhr Kath. Gemeindehaus St. Paulus

20. September 2024 von 19.30 bis 21 Uhr Evang. Johannesgemeindehaus

3. Oktober 2024 von 14.30 – 17.30 Uhr Bürgerhaus Garnberg mit Kaffeepause und Imbiss (möglichst mit Anmeldung unter info@gesangverein.garnberg.de)