Deutschland singt und klingt für Hoffnung und Frieden

Die Initiative „Deutschland singt und klingt“ ruft am Tag derDeutschen Einheit dazu auf, ein Zeichen für Hoffnung undFrieden zu setzen und deutschlandweit gleichzeitig in vielenStädten gemeinsam zu singen und zu musizieren.

Gesangvereine und Musikgruppen schließen sich zusammen.Dabei sein ist alles! Egal, ob alleine, mit Freunden oder mit derGruppe – alle Teilnehmer bereichern diese Veranstaltung undmachen sie zu einem wunderbaren Erlebnis für alle Sänger.Die Stadtverwaltung Künzelsau und der GesangsvereinGarnberg veranstalten das Friedenssingen gemeinsam.