Freiheit, Einheit, Hoffnung - Die musikalische Danke-Demo

In ganz Deutschland werden ab 19 Uhr Lieder und Songs aufgeführt, die Frieden, Freiheit und Einheit als Thema haben. Hierzu gehören moderne Pop-Songs wie „Lean On Me“ ebenso wie traditionelle Lieder wie „Froh zu sein bedarf es wenig“ oder „We Shall Overcome“.

Die Veranstaltung wird unterstützt vom Deutschen Musikrat, der Evangelischen Kirche in Deutschland, dem Freistaat Thüringen sowie zahlreichen Stiftungen und Firmen vor Ort.