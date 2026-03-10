Am 03. Oktober sind alle herzlich dazu eingeladen, gemeinsam auf Schloss Kapfenburg zu singen.

Denn am Tag der Deutschen Einheit treffen sich zum siebten Mal Menschen der Region auf dem Schloss, um gemeinsam an der bundesweiten Aktion „Deutschland singt!“ teilzunehmen. Initiiert wurde die Teilnahme von Kaspar Grimminger.

Ob alt, ob jung, ob geübte Sängerin oder passionierter Duschtenor - mitsingen kann wirklich jede:r!

Die Lieder werden einstimmig gesungen und alle erhalten am Einlass ein Liederheft mit den Texten. Außerdem ist musikalische Unterstützung vor Ort. Unter der Leitung von Kaspar Grimminger werden Chöre der Region an der Aktion teilnehmen. Bürgermeisterin Andrea Schnele, Jürgen Ernst, Roland Schuster, Theresia Albrecht, Hedwig Hegele, Maria Heldt und Beate Heldt singen vor und führen mit kurzen Anmoderationen durchs musikalische Programm. Walter Heldt begleitet den Gesang am E-Piano, Oliver Zwerger sitzt am Drum Set und die Stadtkapelle Lauchheim spielt ebenfalls mit.