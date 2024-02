Die beiden Kinder Ronja und Jonathan freuen sich schon auf die Ferien und haben viele Ideen wohin es denn dieses Jahr im Urlaub gehen soll.

Klar gibt es da jede Menge interessante Reiseziele! Aber es kommt ganz anders! Ihre Eltern haben sich nämlich etwas überlegt. Sie sind der Ansicht, dass ihre Kinder erst einmal ihr Heimatland Deutschland richtig kennenlernen sollen, bevor man ins Ausland fährt. Das Ganze ist von den Eltern gut organisiert und so bekommen die Kinder, am Tag der Abreise, ihre Fahrkarten und einen Zettel mit Aufgaben. Denn die Eltern wollen sicher gehen, dass ihre Sprösslinge sich auch genau das ansehen was wichtig ist. Also haben sie die Reise so aufgebaut, dass die Kinder an jedem Ort ein oder mehre Buchstaben für ihr Lösungswort finden.

Zuerst sind die Kinder enttäuscht, aber mit der Zeit merken sie recht schnell dass auch diese Art von Urlaub großen Spaß macht.

Die Puppenführer realisieren in knapp 60 Minuten einen Überblick über das gesamte Bundesgebiert und verarbeiten jede Menge wissenswerter Informationen. Deshalb steht mit dem Stück "Deutschlandreise" eines der bis jetzt wohl am aufwendigsten inszenierten Stücke auf dem Programm.

Wer also miterleben möchte wo die Kinder auf auf ihrer Rundreise überall Station machen, der sollte sich das Stück nicht entgehen lassen, denn wer weiß, vielleicht ist ja auch ihre Stadt als Reiseziel dabei.