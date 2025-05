Deutschlands größtes Maultaschen-Fäschdival

Die Metzinger Maultasche lädt alle Art-Verwandten Teig-Taschen dieser Welt zu einem großen kulinarischen Stelldichein in die 7-Keltern-Stadt ein. Metzinger Einzelhändler, Outletcity, Gastronomen und Kulturschaffende verwandeln in den beiden Maultaschen-Tagen vom 21. bis 22. Juni 2025 die Metzinger Innenstadt – rund um den Maultaschen-Markt – in die leckerste Maultaschen-Genussmeile im Ländle.

Alles was das Herz begehrt und das in verschiedensten Variationen und mit den unterschiedlichsten Füllungen, neben Fleisch natürlich auch rein vegetarisch z.B. mit Käse und Spinat oder Pilzen. Maultaschen gibt’s gefalten, gerollt, in der Brühe, geschmälzt, geröstet, am Stiel, Maultaschenburger, Maultaschenfleischkäse, süße Maultäschle, natürlich auch vegane Ausführungen, die Original-Metzinger-Maultasche und noch vieles mehr.