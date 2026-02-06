Deutschrock + Rock, Grunge, Indie - Trivial & Boom or Bust

In harten Zeiten braucht es harte Musik, in der sich die Tiefen und Untiefen des Lebens der Menschinnen und Menschen widerspiegeln.

Einen solchen Resonanzraum liefern TRIVIAL in ihren Songs als klassische Rockformation in der Besetzung Bass, Gitarre, Schlagzeug und Gesang. Die Vier aus Schwäbisch Gmünd, vor Äonen als Schülerband aus der Taufe gehoben, haben sich 2018 nach einer ausgedehnten künstlerischen Pause neu erfunden, um den verlorenen Rock-Faden wieder aufzunehmen.

Aus ihrer Chaos-Küche servieren TRIVIAL ein Gebräu aus handgemachtem, feinst destilliertem Rock, mit rauchigen Einsprengseln von Punk, gewürzt mit einem ordentlichen Schuss Metal, aufgelockert durch lyrische und balladeske Passagen. Große Riffs mit hohem Wiedererkennungswert, markante Gitarren-Soli, dunkel-sphärische bis virtuos-hüpfende Basslinien, ein treibendes, wuchtiges Schlagwerk, begleitet von kernig-direkten bis sanft-empfindsamen Vocals.

Die Wortwelten der Texte von TRIVIAL spannen einen Bogen, der so weit reicht wie das Leben selbst. Tiefe Reflexionen menschlicher Empfindungen und unverzagte Charakterstudien, von spöttischer Gesellschaftskritik über lyrische Welt-Impressionen bis hin zu Szenarien purer Fantasy und reiner Science-Fiction. Alles durchtränkt von sprachlichem Witz und rettender Ironie.