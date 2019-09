Überlebst Du diesen Abend?

Pünktlich zu Halloween 2019 geht die spektakuläre Horror-Experience DEVIL’S EXORCIST LIVE auf Premieren-Tour durch Deutschland. „Ein solches Format hat es weltweit noch nicht gegeben“, so Stephan Huber, der Geschäftsführer von BRING IT ON STAGE, „wir lösen die Grenze zwischen Bühne und Publikum auf, wodurch unsere Zuschauer ein Teil des Geschehens und der Story werden – Mehr Horror Experience als „nur“ bloße Show. Dadurch schaffen wir ein Erlebnis, das in seiner Intensität und Authentizität absolut einzigartig ist.“

DEVIL’S EXORCIST ist als Mischung aus Show, Theater, Geisterbahn und Horror-Film ein neuartiges Live-Erlebnis, wie man es in Deutschland noch nicht gesehen hat. Im Mittelpunkt der Show steht der erfahrene Exorzist und Kapuzinerpater Paolo Cerni, der von einer jungen Familie um Hilfe gebeten wird. Er ahnt nicht, dass dieser Fall sein gesamtes Leben verändern und in Gefahr bringen würde. Die jüngste Tochter ist ohne Zweifel vom Teufel besessen – in einem Ausmaß, wie er es noch nie erlebt hat. Um die Öffentlichkeit vor der teuflischen Verführung und Hinterhältigkeit zu warnen, entschließt er sich, dass Jahrhunderte alte Ritual der Teufelsaustreibung öffentlich durchzuführen. Nun lädt er das Publikum ein, live mitzuerleben, was sonst nur im Verborgenen geschieht! Doch als Teil des Rituals sind die Augen des Teufels bald auch auf die Zuschauer gerichtet.