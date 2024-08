Devil May Care / Pentastone / Slaughterra / Indrawn

ATTITUDE ist eine Konzertreihe in Stuttgart, bei der aufstrebende Bands aus Liebe zur Livemusik auftreten - nicht wegen Gagen. Sie beweisen, dass sie die richtige Einstellung (=Attitüde, engl. Attitude) und das Herz von echten Musikern haben! Belohnt das, und sorgt dafür, dass Livemusik nicht stirbt! Kommt und feiert - auch wenn ihr die Bands vielleicht noch nicht kennt ... Denn wer weiß? Womöglich entdeckt ihr ja eine neue Lieblingsband!

Während das ATTITUDE1 sich dem Metalcore, 2 dem NuMetal und 3 dem Alternative Rock, 4 dem Melodic Deathmetal gewidmet hatte, huldigen wir auf dem ATTITUDE5 den modernen, emotionalen und harten Klängen! … Und wer könnte dazu besser geeignet sein, als die großartigen DEVIL MAY CARE aus Würzburg! … Wir sind unendlich dankbar, dass eine Band dieser Größe, auf unserer kleinen Veranstaltung auftreten will! - Damit beweisen sie zweifelsfrei, dass sie eine verdammt gute „attitude“ und echte Musikerherzen haben! … Darum feiert mit uns eine Ausnahmeband und bringt den Club Zentral zum Beben!

DEVIL MAY CARE

Seit 2012 machen Tim Heberlein (Gesang, Gitarre), Lukas Esslinger (Gitarre), Moritz Hillenbrand (Bass) und Joachim Lindner (Schlagzeug) gemeinsam Musik. Elemente aus dem klassischen Hardcore treffen auf hymnische Gitarren, Tim Heberleins klarer Gesang auf rohe Shouts – Emotionen in Musik zu verpacken gehört zu den großen Talenten von Devil May Care. Zahlreiche Shows – unter anderem als Vorband der kanadischen Cancer Bats – haben sie in ihrer siebenjährigen Geschichte als Band immer enger zusammenwachsen lassen und dafür gesorgt, dass sie sich eine treue Fanbase erspielen konnten.

Zwischen Screamo und Emo, zwischen klassischem Rock und Hardcore haben Devil May Care ihren ganz eigenen, kraftvollen Sound gefunden, der Freunde von Bands wie Thrice, Silverstein bis Senses Fail tief ins Herz treffen wird.