Agrypnie| Asphagor | Jesajah

Bei der Release Show des neuen Albums "Erg" der Vorzeige Black-Metal Band AGRYPNIE, werden alle Fans ihre Freude haben. Wieder einmal beweist Thorsten H. mit viel Fingerspitzengefühl, warum der Name AGRYPNIE nicht mehr aus dem Black-Metal Habitus wegzudenken ist. Abgerundet wird der Abend nicht weniger spektakulär mit den österreichischen Bands ASPHAGOR und JESAJAH. Sei dabei an diesem brachialen Abend voller schwarzmetallischer Klänge!

AGRYPNIE

Agrypnie wurde 2004 vom Songwriter Torsten H. gegründet, der auch in den Bands Nocte Obducta, Theotoxin und Suel sowie anderen Musikprojekten aktiv ist, und hat sich im Laufe der Jahre zu einer bedeutenden Kraft in der Black-MetalSzene entwickelt. Was als Soloprojekt begann, wurde 2007, ein Jahr nach der Veröffentlichung des Debütalbums F51 .4 (Supreme Chaos Records), zu einer kompletten Band erweitert, um LiveAuftritte zu ermöglichen. Mit neun Veröffentlichungen, darunter sechs Alben in voller Länge, hat Agrypnie eine umfangreiche Diskographie geschaffen, die die Vielfalt und Tiefe ihres musikalischen Universums widerspiegelt. Im Laufe der Zeit hat Agrypnie zahlreiche Tourneen und Festival- sowie Clubauftritte absolviert und ihr Publikum mit ihrer intensiven Bühnenpräsenz und kraftvollen Auftritte in ihren Bann gezogen. Das 2021 erschienene Album Metamorphosis war ihr erstes unter dem renommierten Label AOP Records und erreichte Platz 29 der offiziellen deutschen Albumcharts. Darüber hinaus wurde es vom German Metal Hammer zu einer der Top 5 Black Metal-VeröffentIichungen des Jahres 2021 gekürt. Diese jüngsten Erfolge sowie die Erfolge der Vergangenheit unterstreichen die kontinuierliche Entwicklung der Band. Flo (Schlagzeug), Songwriter der Band Theotoxin, Schlagzeuger von Schirenc Plays Pungent Stench und Live-Schlagzeuger für Bands wie Benighted und Schammasch, ist neben Torsten der einzige feste Studiomusiker. Die LiveMusiker Lykanthrop (Batushka, Gitarre), Chris (Perchta, Asphagor Gitarre) und Andi (ex-Paul Di/Anno Band, Bass) komplettieren Agrypnie.