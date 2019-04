EP release Party

Support: Stop Inside

Aggressive-Melodic-Punk

2014 schlossen sich fünf Musiker aus Tauberbischofsheim zusammen und gingen ihrer Leidenschaft nach. Die Jungs wissen wie man mit ihren authentischen und abwechslungsreichen Songs ihr Publikum in dessen Bann zieht, sodass auch die letzten Reihen nicht ruhig stehen können. Eingängige Melodien, gepaart mit aussagekräftigen Texten machen den Abend für jeden Einzelnen unvergesslich. Das ist Aggresive-Melodic-Punk - das sind Devils Under Church.Nach langer Wartezeit ist es nun endlich soweit. Am 04.05.2019 findet die Release Show der ersten EP von Devils Under Church statt und man kann die Band nun auch zu Hause anhören.

Stop Inside

„Schön habt’r geschspielt, zwar net ganz meine Musik, aber äh geld würd i eich trotzdem gebe“ – Louise 87, Dorfälteste und glückliche Konzertbesucherin von Stop Inside.Musik dient nicht allein als Medium zur Unterhaltung. Sie ist evident und besitzt ihren eigenen Wert durch sich selbst, egal in welchem Genre. Die Band Stop Inside bringt nicht nur durch Text, Auftreten und Einstellung ihre Emotionen zum Ausdruck, sondern vor allem auch durch die Beschaffenheit der Musik selbst. Dabei verkörpern Sie Verbundenheit, die Freude daran am Leben teilzuhaben und sich diesem gemeinsam zu stellen – face it.Was als klischeehaftes Musikschulprojekt begonnen hat entwickelte sich schnell zu einer eigenständigen und auftrittsreifen Band. Alice (Gesang), Göge (Drums), Hansi (Gitarre), Marci (Bass & Gesang) und Maxi (Gitarre & Gesang) fingen mit simplen Punk-Rock-Covern an, spielten später jedoch auch Pop-Songs, welche sie komplett neu interpretierten. So fanden Sie schließlich zu ihrem individuellen Stil und begannen eigene Songs zu schreiben, die sich nun zwischen Punk und Metal bewegen. Von privaten Partys über öffentliche Veranstaltungen hat die Band in ihrer Heimatregion schon etliche Gigs hinter sich und ist nun bereit, ihren Horizont zu erweitern. Die 5 Bandmitglieder haben mittlerweile alle einen weiteren Lebensabschnitt begonnen, doch das hält sie nicht davon ab härter denn je an sich und ihrer Musik zu arbeiten. Stop Inside veröffentlicht am 31.03.2019 ihre erste EP „Never Come Back“. Die Platte wurde komplett in Eigenregie aufgenommen und produziert. Sie enthält eine Ansammlung von Gefühlen, Werten und Erfahrungen, die Stop Inside vertritt und teilen möchte. Damit setzte die Band ein klares Ausrufezeichen und den Startschuss für ihrer musikalischen Reise.