Devin the Dude

Mit seinem ersten Album The Dude erreichte er gegen Ende der Neunziger Jahre einen gewissen Bekanntheitsgrad im amerikanischen Untergrund. Größere Aufmerksamkeit bekam er jedoch erst durch seine Mitarbeit an dem Lied Fuck You mit den Rapgrößen Dr. Dre und Snoop Dogg auf dem Album 2001 von Dr. Dre.

Danach veröffentlichte er noch die Alben Just Tryin’ ta Live, To tha X-Treme und Waiting to Inhale. Außerdem arbeitete er unter anderem noch mit folgenden bekannten Rappern zusammen: Nas, Xzibit, De La Soul, Scarface, Chamillionaire, Bun B.Seine Texte handeln hauptsächlich von Sex, Marihuana, Party und zwischenmenschlichen Beziehungen aber auch von ernsten persönlichen Themen, die er in nicht plumpem, humorvollem Stil vorträgt.