(DF)² Jahreskonferenz 2025 - Netzwerkabend

Die Fähigkeit, Dienstleistungen unabhängig, gemeinschaftlich und selbstbestimmt zu gestalten und zu nutzen, wird zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.

In zunehmend datengetriebenen Dienstleistungssystemen – oftmals auf Basis von KI und digitalen Plattformen – entstehen neue Möglichkeiten, aber auch neue Abhängigkeiten. Wer über Souveränität in digitalen Ökosystemen verfügt, kann Innovationspotenziale erschließen und gleichzeitig Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit sichern. Das entstehende KI-Ökosystem in Heilbronn bietet hierfür ein konkretes Beispiel und den idealen Rahmen für die diesjährige (DF)² Jahreskonferenz. Hier arbeiten Forschung, Unternehmen und öffentliche Institutionen gemeinsam an der Entwicklung innovativer, vertrauenswürdiger und KI-gestützter Dienstleistungen.

Die Konferenz greift diese Dynamik auf und bringt Akteure und Akteurinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen, um konkrete Ansätze, Lösungen und Impulse für eine souveräne und damit zukunftsfähige Dienstleistungswirtschaft zu diskutieren. Neben Keynotes, Panels und Diskussionsrunden erwarten die Teilnehmenden vertiefende Workshops und ein interaktives Rahmenprogramm. Bereits am Vorabend laden wir herzlich zum Netzwerkevent im Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) ein.