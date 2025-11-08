Ein Feuerwerk irisch-keltischer Musik.

Nach nunmehr fünf Gastspielen auf der ehrwürdigen Burg Stettenfels kommen Dhalia´s Lane erstmals auch zu den alten und neuen Fans nach Bietigheim-Bissingen.

Leidenschaft, Emotionen, Spielfreude und Virtuosität, das ist das Rezept für einen unvergleichlichen Musikstil, der Maßstäbe setzt und die Menschen im tiefsten berührt und begeistert.