Ein Feuerwerk irisch-keltischer Musik.
Nach nunmehr fünf Gastspielen auf der ehrwürdigen Burg Stettenfels kommen Dhalia´s Lane erstmals auch zu den alten und neuen Fans nach Bietigheim-Bissingen.
Leidenschaft, Emotionen, Spielfreude und Virtuosität, das ist das Rezept für einen unvergleichlichen Musikstil, der Maßstäbe setzt und die Menschen im tiefsten berührt und begeistert.
Info
deutsches-architektur-forum
Kleinkunstkeller Bietigheim Bissingen Hauptstraße 62, 74321 Bietigheim-Bissingen
Konzerte & Live-Musik