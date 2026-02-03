Dhalias Lane, eine der ersten Adressen in Sachen keltischer Musik, kommen nach 16langen Jahren endlich wieder einmal zu ihren Fans nach Mosbach.

Leidenschaft, Emotionen, Lebensfreude und Virtuosität, das ist das Rezept für einenunvergleichlichen Musikstil, der auch im 32. Bühnenjahr von Dhalias-Lane Maßstäbesetzt und die Menschen im tiefsten berührt und begeistert.Der Zauber der keltischen Musik mit seinen traumhaften Balladen und mitreißendenTänzen verschmilzt mit gefühlvollen Eigenkompositionen, orientalischen undmittelalterlichen Elementen sowie südländischen Einflüssen zu einem musikalischenGesamtkunstwerk.Mit mehr als 1500 bundesweit absolvierten Konzerten, zahlreichen Auftritten in Funk undFernsehen sowie sieben produzierten CDs gehören Dhalias Lane (vorm. Wild Silk) zueiner der renommiertesten und beständigsten Gruppen dieses Genres hierzulande.Musikalisches Zentrum der Band sind noch immer die „Teufelsgeigerin“ undMusikpädagogin Bozena Woitasky, die ihr Instrument in einem schwindelerregendenTempo spielt sowie Rainer Burgmer, ein Meister auf bis zu 20 Flöten, die er im Gepäckhaben wird. Natürlich darf dabei auch der Dudelsack nicht fehlen.Berk Demiray gehört ohne Zweifel zu einem der besten Gitarristen hierzulande, der auchmit seinen Soli Stürme der Begeisterung auslöst.Vokales Zentrum der Band ist Sophie Keppler, eine junge Musikerin mit einer elfenhaftenStimme, die seit drei Jahren für Aufsehen sorgt und die Gäste in ihren Bann zieht.Dhalias-Lane werden mit ihren Musikstücken aus über drei Jahrzehnten erfolgreicherBandgeschichte im fideljo für Gänsehautmomente sorgen und die Gäste auf einemusikalische Reise der ganz besonderen Art entführen.