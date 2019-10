DHB-Pokal-Viertelfinale: Rhein-Neckar Löwen vs. TSV Hannover-Burgdorf

Am 04. Dezember 2019 treffen die Rhein-Neckar Löwen im DHB-Pokal-Viertelfinale um 20:00 Uhr in der SAP Arena auf die TSV Hannover-Burgdorf.

Was die Fans am 04. Dezember in der SAP Arena erwartet? Ein Handball-Fight vom Allerfeinsten zwischen zwei der aktuell besten deutschen Profiteams! Beide wollen unbedingt wieder zum REWE Final Four nach Hamburg, bei dem sie sich im Mai 2018 im Endspiel gegenüberstanden – mit Happy End für die Löwen. Hannover schaffte 2019 wieder den Sprung zum Mega-Event in die Hansestadt – und scheiterte dieses Mal im Halbfinale. Klar, dass die doppelten Flensburg-Bezwinger in Mannheim alles geben werden, um ein drittes Mal infolge zum Handball-Spektakel des Jahres fahren zu dürfen.