Comedyflash – die Stand-Up Comedy Show

Mobilat Club Salzstraße 27, 74076 Heilbronn

von ,

Comedyflash - Die Stand Up Comedy Show LIVE Stand Up Comedy in Heilbronn!

Wir präsentieren euch einen Mix aus erfahrenen Profi-Comedians und den heißesten Newcomern der deutschen Comedy-Szene. Comedyflash, bekannt aus TikTok und Instagram - die junge, authentische Comedyshow. Das Ticket muss nicht ausgedruckt werden und kann bis 24h vor Showbeginn storniert werden. Egal wer an diesem Abend auf der Bühne steht - euch erwartet absolut authentische Stand Up Comedy nach amerikanischem Vorbild!

Der Einlass wird bis 5 Minuten nach Showbeginn gewährt.

Mobilat Club Salzstraße 27, 74076 Heilbronn
Theater & Bühne
