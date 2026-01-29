Comedyflash - Die Stand Up Comedy Show LIVE Stand Up Comedy in Heilbronn!
Wir präsentieren euch einen Mix aus erfahrenen Profi-Comedians und den heißesten Newcomern der deutschen Comedy-Szene. Comedyflash, bekannt aus TikTok und Instagram - die junge, authentische Comedyshow. Das Ticket muss nicht ausgedruckt werden und kann bis 24h vor Showbeginn storniert werden. Egal wer an diesem Abend auf der Bühne steht - euch erwartet absolut authentische Stand Up Comedy nach amerikanischem Vorbild!
Der Einlass wird bis 5 Minuten nach Showbeginn gewährt.
Info
http://www.mobilat-club.de/