Deadend: DEAD/FLOWERS Tour 2026

DEADEND trifft auf Mayflower für eine gemeinsame Co-Headline Show.

DEADEND steht für rohe Emotion, schwere Breakdowns, dynamische Synthesizer und die unverkennbaren Beiträge ihres DJs.

Mayflower ist eine 5 köpfige Metalcore Band aus Freiburg, die moderne Härte mit eingängigen Melodien und starken Live Shows verbindet.

Special Guest: Lucidrae

Lucidrae ist eine vierköpfige Alternative Metalcore Band aus Heilbronn, gegründet 2025. Schwere Riffs treffen auf sphärische Sounds und rohe Emotionen. Die Vocals von Sängerin Ivi reichen von sanft und zerbrechlich bis kraftvoll und schreiend. Live direkt, intensiv, ohne Fassade. Für alle, die zu viel fühlen und dafür keinen einfachen Ausdruck finden.