DHBW-Studieninformationstag

Du bist an einem dualen Studium interessiert? Der Studieninformationstag der DHBW Mosbach am 21. November 2018 unterstützt Dich bei Deiner Studienwahl. Besuche uns – wir informieren Dich an diesem Tag über die Vorzüge eines dualen Studiums. Verbinde Theorie und Praxis, sammle Berufserfahrung und verdiene von Anfang an Dein eigenes Geld!