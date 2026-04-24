Meditative Rāga-Tradition aus Nordindien mit Prassanna Vishwanathan.

Verwurzelt in der Stille des Dhrupad, der ältesten Rāga-Musiktradition Nordindiens, entfaltet Prassanna Vishwanathan eine Musik aus meditativen Klangräumen. Als Schüler von Pt. Uday Bhawalkar wurde er in der Guru–Shishya-Tradition ausgebildet und trägt das zeitlose Wesen dieser Kunstform von Indien bis auf europäische Bühnen.

Begleitet wird er von Shri Sukhad Munde an der Pakhawaj, einem der führenden Interpreten dieser alten Trommeltradition, sowie von Rohini Srikumar, die ihn vokal unterstützt. Dhrupad gilt als Ursprung aller späteren Rāga-Musik. Ursprünglich in Tempeln und an königlichen Höfen gepflegt, entwickelte sich diese Kunstform aus spirituellen Gesängen und meditativer Praxis. Im Zentrum stehen die Erforschung des Rāga im Alap sowie die anschließende Komposition, die beide Raum für tiefe Improvisation und klangliche Entfaltung bieten.

Feine Resonanzen, präzise Intonation und die Verbindung von Klang und Stille prägen diese zutiefst spirituelle Musikform. Improvisation und Struktur verbinden sich zu einer intensiven, kontemplativen Hörerfahrung, die weit über ein Konzert hinausgeht.