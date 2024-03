The New Progressive & the New Conservative

Online-Gesprächsrunde / Public Viewing. In dieser monatlichen Reihe spricht Dr. Tobias Endler mit erfahrenen Beobachter*innen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur über die aktuellen Entwicklungen der US-Präsidentschaftswahl 2024. Im April ist Tobias Endler im Gespräch mit: Dr. Maximilian Oehl ist ein deutscher Jurist und Sozialunternehmer. Er ist Mitbegründer und Leiter der Initiative Brand New Bundestag sowie Gründungsvorsitzender der Refugee Law Clinics Deutschland und seit 2022 Ashoka Fellow. Dr. Katja Muñoz ist Research Fellow der DGAP im Zentrum für Geopolitik, Geoökonomie und Technologie. Sie erforscht das Zusammenspiel zwischen sozialen Medien und Politik. Ihr Fokus liegt hierbei auf dem Mobilisierungspotenzial von Influencer*innen in den sozialen Medien sowie auf Desinformation und Plattformregulierung. In deutscher Sprache Ort: Livestream online unter www.dai-tuebingen.de/crossroads oder Public Viewing im d.a.i.-Saal Eintritt frei Alle Veranstaltungen der Reihe „Democratic Crossroads“ können Sie live im d.a.i. verfolgen. Entweder als Hybrid-Event aus dem d.a.i.-Saal oder als Livestream auf unserer Großleinwand. Erleben Sie die US-Wahl in Tübingen vor Ort und debattieren Sie mit uns und anderen Besucher*innen.