Dia de los Muertos Festival 2025

Am Vorabend von Allerheiligen öffnen sich jedes Jahr die Grenzen zum Reich der Toten. Die Verstorbenen kehren, von bunten Blumen geleitet, zurück in die Welt, um mit den Lebenden das große Wiedersehen zu feiern. Der Dia de los Muertos ist ein kulturell einzigartiges Fest zu Ehren der Toten, so farbenfroh, laut und wild wie Mexiko und das Leben selbst. Seit 2011 steigen diese besonderen Feierlichkeiten auf besonders unvergessliche Weise auch in Stuttgart, organisiert vom Kraftpaule Team.

Das Programm sieht in diesem Jahr so aus: Eine unvergleichliche Bühnenshow mit Livemusik von den Mariachi Punkern der "Los Skeleteros“, Burlesque Tanz von „Violetta Poison“ (Aus Guadalajara, Mexiko), mexikanischer Folkloretanz von „Baila Mexico“, feinste Latino Wild-Style-Music zum abzappeln sowie Comedy und Jonglage mit dem „Circus Callibastra“ beim Kinderprogramm.

Ergänzt wird das bunte Programm von einem Kostümwettbewerb* und der traditionellen Ofrenda, einem bunten Altar, an dem alle Gäste eingeladen sind persönliche Gegenstände zur Erinnerung an ihre verstorbenen Weggefährten niederzulegen. Für das leibliche Wohl der Partygäste ist mit Tacos, Churros und leckeren mexikanischen Drinks ebenfalls gesorgt.

Nach dem großen Erfolg des letzten Jahres wird es auch wieder ein Familienprogramm am Nachmittag geben mit Kinderschminken, Einem Bastel- und Maltisch, Knochenwerfen, Tanz und vielem mehr.