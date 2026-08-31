DIA DE LOS MUERTOS FESTIVAL 2026

Am Vorabend von Allerheiligen öffnen sich jedes Jahr die Grenzen zum Reich der Toten. Die Verstorbenen kehren, von bunten Blumen geleitet, zurück in die Welt, um mit den Lebenden das große Wiedersehen zu feiern. Der Dia de los Muertos ist ein kulturell einzigartiges Fest zu Ehren der Toten, so farbenfroh, laut und wild wie Mexiko und das Leben selbst. Seit nunmehr 15 Jahren steigen diese besonderen Feierlichkeiten auf besonders unvergessliche Weise auch in Stuttgart, organisiert vom Kraftpaule Team.

Das Programm sieht in diesem Jahr so aus: Eine mitreißende Bühnenshow mit authentischem mexikanischem Folkloretanz der Tanzgruppe „¡Baila México!“, ein großer Kostümwettbewerb, Livemusik von den Mariachi-Punkern der „Los Skeleteros“ (Mexico Inspired Alternative Rock), feinstem Latino-Disco-Sound von DJ Haarp zum Abzappeln sowie einer atemberaubenden Burlesque-Tanzshow von „Violetta Poison“ aus Guadalajara.

Ergänzt wird das bunte Programm von der traditionellen Ofrenda, einem prachtvollen Altar, an dem alle Gäste eingeladen sind, persönliche Gegenstände oder Fotos zur Erinnerung an ihre verstorbenen Weggefährten niederzulegen. Für das leibliche Wohl der Partygäste ist mit Tacos, Churros, leckeren mexikanischen Drinks sowie Kraftpaules eigens gebrautem Festivalbier „Guadalupe“ bestens gesorgt.