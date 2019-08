Dia-Vortrag "Schwäbisch-Fränkischer-Wald"

Mit Fotograf und Diplom-Geograph Bernd Mantwill. Von Großbottwar über Oberstenfeld in die Löwensteiner Berge.

Dia-Reisen durch Baden-Württemberg

Das „Neckartal“ und der „Schwäbisch-Fränkische Wald“

Wieder einmal möchte uns der Fotograf und Diplom-Geograph Bernd Mantwill auf zwei seiner zahlreichen Dia-Reisen mitnehmen. Am Donnerstag, 22. August geht die Reise ins Neckartal, von Neckarwestheim bis zur Burg Hornberg, am Donnerstag, 19. September in den Schwäbisch-Fränkischen Wald, von Großbottwar in die Löwensteiner Berge. Beide Veranstaltungen finden jeweils um 19.30 Uhr im Kurhaus statt.